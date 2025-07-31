Yüksekova'da Kasten Öldürme Suçundan Hükümlü Yakalandı

Yüksekova'da Kasten Öldürme Suçundan Hükümlü Yakalandı
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, kasten öldürme suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan Y.S. yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı'nın çalışmaları devam ediyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, "kasten öldürme" suçundan hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan kişilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda yürütülen titiz çalışma sonucunda "kasten öldürme" suçundan hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.S, Yaylacık mezrasında yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
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