Yüksekova'da Karne Törenleri Coşkuyla Gerçekleştirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde öğrenciler, okullarda düzenlenen karne töreni sonrası yaz tatiline girdi.

İstanbul Borsa İlkokulu'nda öğrenciler için karne töreni düzenlendi.

Kaymakam Mustafa Akın, karnelerini teslim ettiği öğrencilerle sohbet etti, tavsiyelerde bulundu.

Programa, Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Çetin, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Özdemir ile Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Selami Durma katıldı.