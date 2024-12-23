Yüksekova'da Karlı Arazide Leylekler Yiyecek Ararken Görüntülendi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bu yıl göç etmeyen bazı leylekler, karlı kaplı arazide yiyecek ararken görüntülendi.

İran ve Irak'a sınır bölgede yer alan ve kuşların göç yolları üzerinde bulunan Yüksekova'daki Nehil Sazlığı, yılın her döneminde birçok türden kuşa ev sahipliği yapıyor.

İlkbaharda sazlığa gelen bazı leylekler, olumsuz hava koşulları ve soğuk havaya rağmen göç etmedi.

Kamışlı köyü yakınındaki karla kaplı alanda 5 leyleğin yiyecek aradığı anlar objektife yansıdı.

Sulak alanların yüzeyinin buzla kaplanması nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük yaşayan leylekler, bir süre bölgede gezindikten sonra yuvalarına döndü.