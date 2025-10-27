Yüksekova'da Karla Mücadele: Varkavik Tepe Üs Bölgesi'nin Yolu Açıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kardan kapanan üs bölgesinin yolu ekiplerin çalışması sonucu açıldı.

İl Özel İdaresinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, 3 bin 352 rakımlı Varkavik Tepe Üs Bölgesi'nin yolu etkili olan kar yağışı nedeniyle kapandı.

Yolun açılması için bölgeye İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin yürüttüğü çalışmanın ardından yol ulaşıma açıldı.