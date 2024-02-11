Yüksekova'da Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, ekipler, kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu bölgede karla mücadele çalışması yürütüyor. İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan üs bölgesinin yolunu açmaya çalışıyor. Kar kalınlığının yer yer 5 metreye kadar çıktığı Tuğ Tepe bölgesindeki ekipler, kapalı yolun büyük bir bölümünü açtı. Ekipler, kalan kısmın da açılması için çalışmalarına devam ediyor.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, ekipler, kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu bölgede karla mücadele çalışması yürütüyor.
İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan üs bölgesinin yolunu açmaya çalışıyor.
Kar kalınlığının yer yer 5 metreye kadar çıktığı Tuğ Tepe bölgesindeki ekipler, kapalı yolun büyük bir bölümünü açtı.
Ekipler, kalan kısmın da açılması için çalışmalarına devam ediyor.