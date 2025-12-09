Yüksekova'da karla karışık yağmur etkili oldu
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan karla karışık yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler zorluk yaşadı. Polis ve belediye ekipleri trafikte önlemler aldı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karla karışık yağmur etkili oldu.
Yağış nedeniyle kent merkezindeki bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı.
Trafiğin aksamaması için polis ekipleri kavşaklarda önlem aldı.
Belediye ekipleri, ulaşımın aksamaması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Ulaş Güven - Güncel