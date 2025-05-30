Yüksekova'da Kargo Gönderiminde 6 Kilogram Sentetik Uyuşturucu Ele Ge geçirildi

Yüksekova'da Kargo Gönderiminde 6 Kilogram Sentetik Uyuşturucu Ele Ge geçirildi
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir kargo firmasında yapılan kontrollerde 6 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü'nün uyuşturucu madde imal ve ticaretini önleme çalışmaları devam ediyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kargoya verilen torbalarda 6 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin uyuşturucu madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, ilçede dün bir kargo firmasındaki gönderilerde kontrol yaptı.

Narkotik dedektör köpeğinin tepki vermesiyle yapılan aramada, firmaya ait sevkiyat aracındaki 5 torbaya gizlenmiş 6 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
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