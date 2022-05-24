Yüksekova'da kardan kapanan üs bölgesi yolu tünellerle açıldı - Haberler

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Yüksekova'da kardan kapanan üs bölgesi yolu tünellerle açıldı

Demirören Haber Ajansı - Yaşar Kaplan - Güncel
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Yüksekova'da kardan kapanan üs bölgesi yolu tünellerle açıldı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, mayıs ayında karla mücadele çalışmaları sürüyor.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, mayıs ayında karla mücadele çalışmaları sürüyor. Ekipler, kardan kapanan üs bölgesine giden yolu tünellerle açtı.

Yüksekova İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği karla mücadele ekipleri, ilçeye 40 kilometre uzaklıktaki Çobanpınar köyü askeri üs bölgesi yolunda çalışma yaptı. Askeri üs bölgelerinin yolunu açmak için ekipler, yüksekliği 7 metreyi bulan kar yığınlarında tüneller açarak ilerleyebildi. İlçede mayıs ayında karla mücadele çalışmaları sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Yaşar Kaplan - Güncel

Yüksekova, Mayıs, Güncel, Haberler

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