Yüksekova'da kardan kapanan köyde rahatsızlanan kadın hastaya ulaşıldı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Bağdaş köyünde yolu kardan kapanan hipertansiyon hastası bir kadın, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı. Özel İdare Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, 3 saatlik çalışma sonucu yolu açarak sağlık görevlilerinin köye ulaşmasını sağladı. Kadın hastanın evde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan hipertansiyon hastası kadın, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.
Bağdaş köyünün Gedikli mezrasında rahatsızlanan 62 yaşındaki hipertansiyon hastası Kamile Ayhan'ı hastaneye götüremeyen ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen Özel İdare Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, 3 saatlik çalışma sonucu yolu açarak sağlık görevlilerinin köye ulaşmasını sağladı.
Evde ilk müdahalesi yapılan Ayhan, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.