Yüksekova'da kardan kapanan Evliya Tepe Üs Bölgesi'nin yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu Evliya Tepe Üs Bölgesi'nin yolunun açılması için İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışmalar sürdürülüyor. Yolun büyük bölümünde kar temizleme çalışması tamamlanırken, kalan kısmın da kısa sürede açılması hedefleniyor.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kardan kapanan Evliya Tepe Üs Bölgesi'nin yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor.
İlçe Özel İdare Müdürlüğüne bağlı ekipler, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu üs bölgesinin yolunu açmak için 2 gündür çalışma yürütüyor.
Yolun büyük bölümünde kar temizleme çalışmasını tamamlayan ekipler, kalan kısmı da kısa sürede açmayı hedefliyor.