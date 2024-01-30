Yüksekova'da kardan 8 metrelik tüneller açıldı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı sonra meydana gelen çığın kapattığı yolda yürütülen çalışmalar sonucunda 8 metreyi aşan kar tünelleri açıldı.

Yüksekova ilçe merkezine 50 kilometre uzaklıkta bulunan Dağlıca köyün yolunda yoğun kar yağışı ve tipiden sonra çığ meydana geldi. Çığ nedeniyle yolun kapalı olması üzerine Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekiplerince çalışma başlatıldı. 8 metreyi geçen kar kalınlığında zorlukla ilerleyen ekipler, çığ tehlikesine rağmen çalışmalarını sürdürüyor. Yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşların mağdur olmaması için gece gündüz yoğun bir çalışma yürüten ekiplerin açtığı yollar ise tünelleri andırdı. Açılan yollarda 8 metreyi aşan kar tünelleri görenleri hayretler içerisinde bırakırken, ekipler ise kar kalınlığının yer yer 10 metreyi bulduğu yolun tamamını açabildi.