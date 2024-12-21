Yüksekova'da Kar Yağışı Sürücüleri Mahsur Bıraktı

Yüksekova kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi: Yokuşu çıkamayan sürücüler mahsur kaldı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, yokuşu çıkamayan çok sayıda araç yolda mahsur kaldı.

Meteoroloji Müdürlüğü'nün Hakkari ve ilçeleri için yaptığı uyarıdan sonra akşam saatlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Sabah saatlerinde sis ve soğuk hava etkisini sürdürürken, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Merkezde başlayan kar yağışı kısa sürede her yeri beyaza bürürken, ilçenin Pizok TOKİ yolunu kullanan çok sayıda araç mahsur kaldı. Mahsur kalan sürücüler araçlarını yol kenarına çekerek evlerine ayakla gitti.

Öte yandan bölgede kar yağışı aralıklı olarak devam ederken, ekipler yaşanacak olumsuz bir durum için hazır bekleniyor.