Yüksekova'da kar yağışı nedeniyle 28 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 7 köy ve 21 mezra yolu ulaşıma kapandı. İlçede kar kalınlığı yer yer 1 metreye ulaştı, karla mücadele ekipleri hemen çalışmalara başladı.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 7 köy ve 21 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Yüksekova ve çevresinde etkili olan soğuk hava, gece saatlerinden itibaren yerini kar yağışına bıraktı. İlçe merkezindeki kar kalınlığı yer yer yaklaşık 1 metreyi ulaştı. 7 köy ve 21 mezra yolunun kapandığı ilçede karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. İlçedeki, kar yağışının da bugün etkisini sürdüreceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
