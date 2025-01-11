Yüksekova'da Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Yüksekova'da kar yağışı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

Yüksekova'da günlerdir etkili olan soğuk havalar akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Lapa lapa yağan kar hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kar yağışından dolayı İpekyolu ve Cengiz Topel caddeleri üzerinde seyir halinde olan sürücüler ilerlemekte zorlandı. Bölgede muhtemel olumsuz durumlara karşı da ekipler hazır bekletiliyor.