Yüksekova'da Kar Yağışı Etkili Oldu
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gece başlayan kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi beyaza büründü. Vatandaşlar karı temizlerken, karla mücadele ekipleri de cadde ve sokaklarda çalışma başlattı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar etkili oldu.
Gece başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar nedeniyle ilçe merkezi beyaza büründü.
Vatandaşlar iş yerleri önünde ve araçların üzerinde biriken karı temizledi.
Karla mücadele ekipleri, cadde ve sokaklarda çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Ulaş Güven - Güncel