Yüksekova'da Kar Yağışı Dağları Beyaza Bürüdü
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yüksek kesimlere yağan kar ile birlikte dağlar beyaza büründü. Soğuk hava ile birlikte sıcaklık eksi 1 dereceye kadar düştü.
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yüksek kesimlere yağan kar yağışı ile birlikte dağlar beyaza büründü.
Yüksekova ve çevresinde soğuk hava etkili olurken, sıcaklığının eksi 1 dereceye kadar düştüğü ilçenin yüksek kesimlerinde ise kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı ile birlikte Cilo Dağı'nın yüksek kesimleri beyaza büründü.