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Yüksekova'da Kar Yağışı Dağları Beyaza Bürüdü

Yüksekova'da Kar Yağışı Dağları Beyaza Bürüdü
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yüksek kesimlere yağan kar ile birlikte dağlar beyaza büründü. Soğuk hava ile birlikte sıcaklık eksi 1 dereceye kadar düştü.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yüksek kesimlere yağan kar yağışı ile birlikte dağlar beyaza büründü.

Yüksekova ve çevresinde soğuk hava etkili olurken, sıcaklığının eksi 1 dereceye kadar düştüğü ilçenin yüksek kesimlerinde ise kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı ile birlikte Cilo Dağı'nın yüksek kesimleri beyaza büründü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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