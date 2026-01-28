Haberler

Hakkari-Yüksekova'da kar ve tipi etkili oldu

Güncelleme:
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar ve tipi, vatandaşların evlerine dönmesini zorlaştırdı. Kar kalınlığı 10 cm'ye ulaştı, trafikte aksamalara neden oldu. Yetkililer, vatandaşları zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde kar ve tipi etkili oldu. Tipiye yakalananlar evlerine giderken zor anlar yaşadı.

Meteorolojinin uyarısı sonrası Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde kar ve tipi etkili oldu. Tipiye yakalanan bazı vatandaşlar zor anlar yaşarken, trafikte zaman zaman aksamalar yaşandı. Kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaşırken, birçok araç yolda kaldı. Yüksekova belediyesine ait iş makineleri tarafından yapılan kar temizliği sonrası, yolda kalan araçlar bulundukları yerden çıkarıldı. Yetkililer, vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları uyarısında bulundu.

