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Yüksekova'da kar tünelleri açılıyor

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle oluşan kar tünellerini açma çalışmaları devam ediyor. Ekipler, gece gündüz demeden zorlu bir çalışma yürütüyor.

Yüksekova'da 5 metreyi aşan kar tünellerinde yol açma çalışmaları sürüyor

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı yollarda oluşan ve yaklaşık 5 metreyi aşan kar tünellerini açmaya çalışan ekipler gece gündüz demeden zorlu bir çalışma yürütüyor.

Yüksekova ilçe merkezine 30 kilometre Onbaşılar mezrası Yediveren yolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kar kalınlığı kepçe boyunu geçti. Yolun kapalı olması üzerine İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiyesi ekipleri çalışma başlattı. Yaklaşık 5 metreyi geçen kar kalınlığında zorlukla ilerleyen ekipler, çığ tehlikesine rağmen çalışmalarını sürdürüyorlar. Yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşın mağdur olmaması için gece gündüz yoğun bir çalışma yürüten ekiplerin açtığı yollar ise tünelleri andırdı. Ekipler, kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu yolun tamamının açıldığı belirtti.

Öte yandan, ekipler ilçe merkezinde yaşanacak olumsuz bir durum için hazır bekletiliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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