Yüksekova'da Kar Temizleme Çalışmaları Devam Ediyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Karayolları 117. Şube Şefliğince başlatılan çalışmalar sürüyor.

İlçe merkezinin kardan arındırılması için çalışma yürüten ekipler, İpek Yolu Caddesi'ndeki kaldırımlarda tar temizleme çalışması yaptı.

Ekipler, kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu ilçe merkezindeki okul güzergahlarındaki karları da temizlemek için çaba sarf ediyor.