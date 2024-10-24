Yüksekova'da Kar nedeniyle Ulaşım Çalışmaları Devam Ediyor

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde kar kalınlığının yer yer bir metreyi bulduğu üs bölgesine ulaşımın sağlandığı yolların açılması için çalışmalar devam ediyor.

Yüksekova'da 2 gün önce etkili olan kar yağışı nedeniyle özellikle yüksek rakımlı bölgelerde bazı yollar kapandı. Ulaşımın aksamaması için Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kapanan yolların açılması için çalışma başlatıldı. Kar kalınlığının yer yer bir metreye ulaştığı ilçenin Aşağı Güveç mevkisindeki Aytepe Üs Bölgesi yolu üzerinde de İl Özel İdaresi ekiplerinin yol açma çalışmaları devam ediyor.