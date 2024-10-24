Üye Girişi
Haberler

Yüksekova'da Kar nedeniyle Ulaşım Çalışmaları Devam Ediyor

Yüksekova'da Kar nedeniyle Ulaşım Çalışmaları Devam Ediyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası kapalı yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı. Kar kalınlığının yer yer bir metreyi bulduğu bölgede ulaşımın sağlanması için yoğun mesai harcanıyor.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde kar kalınlığının yer yer bir metreyi bulduğu üs bölgesine ulaşımın sağlandığı yolların açılması için çalışmalar devam ediyor.

Yüksekova'da 2 gün önce etkili olan kar yağışı nedeniyle özellikle yüksek rakımlı bölgelerde bazı yollar kapandı. Ulaşımın aksamaması için Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kapanan yolların açılması için çalışma başlatıldı. Kar kalınlığının yer yer bir metreye ulaştığı ilçenin Aşağı Güveç mevkisindeki Aytepe Üs Bölgesi yolu üzerinde de İl Özel İdaresi ekiplerinin yol açma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yüksekova Hakkari

Elebaşı Gülen gömülüyor: Örgüt üyeleri QR kodla törene katıldı

Elebaşı Gülen gömülüyor: Örgüt üyeleri QR kodla törene katıldı

 Bahçeli'nin çağrısının ardından Kandil'den 'Öcalan' mesajı

Ne diyecekleri merak konusuydu! Kandil'den 'Öcalan' mesajı geldi

 MB Başkanı açıkladı: İşte asgari ücret zam oranı

MB Başkanı açıkladı: İşte asgari ücret zam oranı
Putin korkutan gelişmeyi doğruladı: Kuzey Kore askerleri Rusya-Ukrayna savaşında

Kuzey Kore askerleri Rusya-Ukrayna savaşında
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lyon Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Lyon Beşiktaş golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Mourinho neden kırımızı kart gördü, Mourinho ne yaptı (Fenerbahçe Manchester United)? Mourinho kaç maç ceza alacak? En Nesyri GOL izle! Fenerbahçe Manchester United En Nesyri GOL izleme linki! Fenerbahçe Manchester United maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Fenerbahçe Manchester United golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Sergen Yalçın Nuri Şahin olayı ne, birbirlerine ne dediler? LYO hangi takım, açılımı ne? Zaha neden yok? Lyon Beşiktaş maçında Zaha yedek mi, kadroda yok mu? Beşiktaş maçı TRT 1'de değil mi, TRT Spor'da mı? EXXEN canlı maç izle! (UEFA AVRUPA LİGİ) EXXEN kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın! 24 Ekim EXXEN spor canlı izle TRT Spor canlı izle! LYON BEŞİKTAŞ CANLI izle! TRT Spor HD kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın izleme linki TRT 1 canlı maç izle! FENERBAHÇE MAÇI CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.