Haberler

Karla kaplı ovada yuvasındaki leylek görüntülendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar yağışı sonrası beyaza bürünen ova ve elektrik direğinde yuva yapan leylek dron ile görüntülendi. Kar altında kalan araziler ve kış manzarası dikkat çekti.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde kar yağışı sonrası beyaza bürünen ova ve elektrik direğine yuva yapan leylek dron ile havadan görüntülendi.

Kışın en sert geçtiği, hava sıcaklığının sıfırın altında seyrettiği Yüksekova'da etkili olan kar yağışı, geniş bir alanı kaplayan ovayı tamamen beyaz örtüyle kapladı. Dron ile kaydedilen görüntülerde, kar altındaki araziler ve buz tutan alanlar yer aldı. Görüntülerde ayrıca, kış mevsiminde elektrik direği üzerine yuva kurduğu görülen leylek de dikkat çekti. Karla kaplı ovada kısmen buz tutmuş yuvasında bekleyen leylek, kış manzarasıyla birlikte farklı bir görüntü sundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na İHA saldırısı

Savaş Kafkasya'ya yayıldı! İran kardeş ülkeyi vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sabri Sarıoğlu'nun eşi kaptan pilot oldu

Eşinden gelen haberle havalara uçtu
İran'dan onlarca kişinin öldüğü saldırıya ilk yorum: ABD denizde bir vahşet gerçekleştirdi

Denizde vahşet! Onlarca kişinin ölümü sonrası intikam yemini ettiler
Ramazan günü camide büyük rezillik

Ramazan günü camide büyük rezillik! Cemaat isyanda
Lukaşenko savaşta tarafını seçti: Bu asla kabul edilemez

Lukaşenko savaşta tarafını seçti: Bu asla kabul edilemez
Sabri Sarıoğlu'nun eşi kaptan pilot oldu

Eşinden gelen haberle havalara uçtu
Fener'in eski yıldızından inanılmaz gol

Fener'den gidenin içinden Messi çıkıyor
Maça çıkmak isteyen Tedesco'ya doktordan iki kelimelik yanıt

Maça çıkmak isteyen Tedesco'ya doktordan iki kelimelik yanıt