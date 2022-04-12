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Yüksekova'da kar çiçekleriyle sarıya büründü

İhlas Haber Ajansı - Metin Tek - Güncel
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- Yüksekova'da kar çiçekleriyle sarıya büründü Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde havaların ısınmasıyla açan kar çiçekleri kenti sarıya bürüdü.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (İHA) - - Yüksekova'da kar çiçekleriyle sarıya büründü

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde havaların ısınmasıyla açan kar çiçekleri kenti sarıya bürüdü.

Yüksekova'da karların erimesiyle özellikle dağlarda çıkan kar çiçekleri güzellikleriyle görenleri kendine hayran bırakıyor. İlçeye 25 kilometre uzaklıkta bulunan Karabağ köyünün kırsalında ve yüksek kesimlerdeki alanlarda kar çiçekleri açılmaya başladı. Köyün yüksek kesimlerini sarıya boyayan kar çiçekleri güzelliğiyle adeta mest ediyor.

Kar çiçeklerini yakında görmek için bölgeye geldiğini belirten Mahir Gündüz, "Yüksekova'nın geçen çetin kışından sonra malum ilkbaharın güzelliklerini yerinde görmek için buraya geldik. Burada yer alan sarı çiçekler güzellikleriyle adeta mest ediyor. Şu an dağlarımızın bir tarafı karla kaplıyken bir tarafı ise çiçeklerle bürünmüş şekilde. Biz de bu güzelliğini fotoğraflamak için buraya geldik. Bu güzel çiçekleri her şekilde fotoğrafladık. Bu güzellikleri görmeyi tavsiye ediyoruz" dedi.

Yüksekova'da kar çiçekleriyle sarıya büründü

Yüksekova'da kar çiçekleriyle sarıya büründü

Yüksekova'da kar çiçekleriyle sarıya büründü

İhlas Haber Ajansı / Metin Tek - Güncel

Yüksekova, Hakkari, kar, Güncel, Haberler

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