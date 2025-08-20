Yüksekova'da Kanser Taramaları Köy Köy Yapılıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) ekipleri, köy köy dolaşarak kanser taraması yapıyor.

Bu kapsamda, Büyükçiftlik beldesine bağlı Yeşilova Mahallesi'ne giden ekipler, belli yaş gruplarındaki kadın ve erkeklerin sağlık kontrolünden geçirdi.

KETEM biriminde görevli hemşire Beyza Türkmen, farklı yaş gruplarına yönelik taramaların düzenli şekilde sürdüğünü söyledi.

Sağlık hizmetini en ücra köylere kadar götürdüklerini ifade eden Türkmen, şunları kaydetti:

"30-65 yaş arası kadın hastalarımıza rahim ağzı kanseri taraması, 40-69 yaş arası kadın hastalarımıza mamografi ile meme kanseri taraması, 50-70 yaş arası kadın ve erkek hastalarımıza da kalın bağırsak kanseri taraması yapıyoruz. KETEM birimimiz, Yüksekova Devlet Hastanesi'nde mevcut. Bunun yanı sıra gezici sağlık aracımız da var. Bu hizmetimizi köylere kadar ulaştırıyoruz. Gezici sağlık aracımızla kadın ve erkek vatandaşlarımıza kanser taramalarımızı yapıyoruz. Riskli gördüğümüz hastalarımızı randevu alarak Yüksekova Devlet Hastanesi'ne yönlendiriyoruz. Kanser taramalarında erken teşhis çok önemli. Vatandaşlarımızı ücretsiz taramalardan yararlanmaya davet ediyoruz."