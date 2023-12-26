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Yüksekova'da Kamyonet Devrildi: 3 Yaralı

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, devrilen kamyonette bulunan 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yüksekova-Şemdinli kara yolunda sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 25 AAH 063 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamyonet çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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