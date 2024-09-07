Üye Girişi
Haberler

Yüksekova'da Kadınların El Emeğiyle Kapya Biber Hasadı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çiftçi kadınların emekleriyle ilkbaharda ekimi yapılan Kapya biberin hasadına başlandı. Kadın çiftçiler, bu sene iyi verim beklediklerini belirtti.

Yüksekova'da Kadınların El Emeğiyle kapya biber hasadı yapıldı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çiftçi kadınların emekleriyle ilkbaharda ekimi yapılan Kapya biberin hasadına başladılar. Aylar önce yoğun yağışların topraklara iyi geldiğini söyleyen kadın çiftçiler, kapya biberinde bu sene iyi verim beklediklerini belirtiler.

Yüksekova'da geçtiğimiz aylarda yoğun yağışlarda sonra tarım da veririm artarken, çiftçiler tarafından ekilen ürünlerin hasadı başladı.

Her sene olduğu gibi bu sene de kadın çiftçiler tarafından meyve sebze de kışlık yiyecekleri için yoğun mesai harcamaya başladılar.

İlçeye 40 kilometre uzaklıkta bulunan Gökyurt köyün Yeşildere Mezrasında yaşayan çiftçi kadınlar ürünlerin yetişmesiyle sabahın ilk ışıklarıyla kapya biberlerin hasadını gerçekleştirdiler.

Köy kadınlarının bir araya gelmesiyle yoğun mesai harcayarak kapya biberinde iyi verim aldıklarını belirterek gelecek sene tarım alanlarını genişleteceklerini belirttiler.

Çiftçi kadınları köylerinde ziyaret eden Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit, verdikleri emeklerinde dolayı tebrik ederek çiftçi kadın profilinin bölgede büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Kadınların tarımdaki başarısı bizleri mest etti diyen Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü'nden Ziraat Mühendisi Hilal Demir Kol, "Çiftçi kadımlarımızın tarımdaki başarısı gün geçtikçe büyüyor. Bizde ilçe tarım ve orman müdürlüğü olarak ilçeye 40 kilometre uzaklıkta bulunan Gökyurt köyün Yeşildere mezrasına geldik. Kadımlarımızın emeklerine yerinde baktık. Sabahın ilk ışıklarıyla Kapya biberlerin hasadını yapıyorlar. Kadınlarımız Tarım'dan aldıkları fidelerden çok memnun kaldıklarını belirttiler. İyi verim hedefliyorlar. Bizde tüm kadın çiftçilerimizi tebrik ederek boş bereketli bir yıl diliyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Yüksekova Hakkari Güncel Tarım

Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı birçok ilde hissedildi

Kahramanmaraş'ta şiddetli deprem! Sarsıntı birçok ilde hissedildi

 Allah'tan kısa sürmüş! 4 kenti sallayan deprem kamerada

Allah'tan kısa sürmüş! 4 kenti sallayan deprem kamerada

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 16 kişinin mal varlığı donduruldu

Erdoğan'ın imzasıyla 16 kişinin mal varlığı donduruldu! İşte o isimler
Kayıt parası için 'Şehir efsanesi' diyen Bakan Tekin'i zora sokacak video

Kayıt parası için "Şehir efsanesi" diyen Bakan Tekin'i zora sokacak video
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Gönül Dağı 143. bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle! KIZILCIK ŞERBETİ YENİ FRAGMAN! Kızılcık Şerbeti 3. sezon fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 7 Eylül günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? TRT 1 YAYIN AKIŞI 7 EYLÜL: Bu akşam TRT 1'de hangi diziler ve filmler var? 7 Eylül TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? Az önce deprem mi oldu? 7 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Pazarcık'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 7 Eylül Pazarcık'ta nerede deprem oldu? Resmi Gazete bugün (7 Eylül) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Galatasaray Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Galatasaray Esenler Erokspor CANLI izleme linki var mı? 8 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Kova, Aslan burcu yorumu! 8 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! Antalya elektrik kesintisi! 7-8 Eylül Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi
title