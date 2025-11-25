Haberler

Yüksekova'da "kadına yönelik şiddetle mücadele standı" açıldı

Güncelleme:
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde "kadına yönelik şiddetle mücadele standı" açıldı.

Polis ve jandarma ekiplerince "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında etkinlik düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin destek verdiği etkinlikte 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda stant kuruldu.

Burada broşür dağıtan ekipler, vatandaşları kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgilendirdi.

Kaynak: AA / Ulaş Güven - Güncel
