Haberler

Yüksekova'da Kadın Kooperatifinden İlk Safran Ekimi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kurulan Demeter Tarımsal Kalkınma Kadın Kooperatifi, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğiyle ilk kez safran ekimi gerçekleştirdi. 20 kilo safran soğanından 600 gram safran elde edilmesi bekleniyor.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde 6 yıl önce kurulan Demeter Tarımsal Kalkınma Kadın Kooperatifi tarafından ilk kez deneme amaçlı safran ekimi yapıldı. Kamışlı köyünde ekilen 20 kilo safran soğanından da 600 gram safran elde edilmesi bekleniyor. Kooperatifin ortaklarından Derya Taşar, bu projeyi Tarım ve Orman Bakanlığı'nın destekleriyle ilçede ilk kez hayata geçirdiklerini söyledi.

Yüksekova'da 14 kadının bir araya gelerek 2019 yılında kurduğu Demeter Tarımsal Kalkınma Kadın Kooperatifi, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan alınan 20 kilo safran soğanı desteği ile ilçeye 15 kilometre uzaklıktaki Kamışlı köyünde ilk kez safran ekimi gerçekleştirdi. 2 Eylül'de ekilen safranlar, yaklaşık 40 gün içinde çiçek açtı. Kooperatif üyesi kadınlar, tarlada safran hasadına başlarken, iyi bir verim beklediklerini dile getirdi.

'KİLOSU 400 İLE 600 BİN TL ARASINDA SATILIYOR'

Demeter Tarımsal Kalkınma Kadın Kooperatifi otaklarından Derya Taşar, 'bölgede neden safran ekimi yapılmasın' düşüncesiyle ilk kez bu ekimi yaptıklarını belirterek, "Tarım ve Orman Bakanlığı'nın destekleriyle 20 kilo safran soğanı aldık. İlk denememizi de Kamışlı köyünde yaptık. 2 Eylül'de safran soğanlarını ektik ve yaklaşık 40 gün sonra soğanlar çiçek açmaya başladı. Yaptığımız bu işte verim elde etmek bizi çok mutlu etti. Piyasada safranın kilosu 400 ile 600 bin TL arasında satılıyor. Daha çok sanayi ve sağlık sektörlerinde kullanılıyor. Bu bir deneme süreciydi. Biz kadın kooperatifi olarak, ilk denememizi yaptık. Bundan sonra da ilçede yaygınlaştırmayı düşünüyoruz. Bu bölgelerde ağırlıklı olarak buğday, mısır ekimi yapılıyor. Artık biz bu algıyı kırmak istiyoruz. İlçemizde bundan sonra neden safran üretimi de olmasın. İlçemiz İran'a yakın olduğu için iklim olarak da karasal iklime sahip. Bugüne kadar bu coğrafyada neden denenmedi onu bilemiyoruz. Biz kadınlar olarak bunu yıkmaya çalışacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan sık sık operasyon yapılan konuda uyardı: Küresel güveni zedeliyor

Erdoğan sık sık operasyon yapılan konuda uyardı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Edremit canisinin uzman çavuşu vurduğu anlar kamerada

Edremit canisinin uzman çavuşu vurduğu anlar kamerada
Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var

Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var
Ahmet Ümit: Kadir abi gece yarısı ağlayarak aradı

Gece yarısı telefonda gözyaşları: Ağlayarak beni aradı
Hakan da boş geçmedi! Inter Galatasaray'ın rakibine deplasmanda gol oldu yağdı

Inter Galatasaray'ın rakibine deplasmanda gol oldu yağdı
Edremit canisinin uzman çavuşu vurduğu anlar kamerada

Edremit canisinin uzman çavuşu vurduğu anlar kamerada
Murat Ülker, eşiyle yürürken görüntülendi

Murat Ülker'in o soruya yanıtı bomba: Şükürler olsun
Boşuna 'Şampiyonlar Ligi' demiyorlar! Galatasaray'ın rakibini 14 dakikada paramparça ettiler

Galatasaray'ın rakibini 14 dakikada paramparça ettiler
Bahçeli'nin '82 KKTC olmalı' çıkışına yanıt geldi

Bahçeli'nin olay çağrısına KKTC'den yanıt geldi
Haaland attı, Manchester City kazandı

Bu adamı kim durduracak?
Otobüste 'Kart basmadın' kavgası! Şoförün kafasına yumruk darbeleri indirdi

Otobüste dehşet anları! Şoförün kafasına yumruk darbeleri indirdi
Türkiye'de 300'den fazla istasyonu var! Akaryakıt devi resmen satıldı

Türkiye'de 300'den fazla istasyonu var! Akaryakıt devi resmen satıldı
Altında sert düşüş! Bir günde 500 TL kaybetti

Altında sert düşüş! Bir günde 500 TL kaybetti
İş yerinden kasa çalan hırsızı, iç çamaşırındaki dışkı kalıntıları yakalattı

İş yerinden kasa çalan hırsızı, iç çamaşırındaki dışkı yakalattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.