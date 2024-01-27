Yüksekova'da iş yerleri kar temizliği yapıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iş yeri sahipleri, dün geceden bu yana etkili olan yağışlar nedeniyle çatılarda biriken karı temizlemeye başladı.

Kar kalınlığının yer yer bir metreyi aştığı ilçede, tek katlı evler ve araçlar karla kaplandı.

İlçenin Cengiz Topel Caddesi'ndeki esnaf, kar yağışının etkisini düşürmesiyle çatılarda biriken karı temizlemeye çalıştı.

İş yeri sahibi Mehmet Ayhan, AA muhabirine, çatıda biriken karın tehlike oluşturmasını istemedikleri için çalışma başlattıklarını söyledi.

Dün geceden bu yana yaklaşık 90 santimetre kar yağdığını belirten Ayhan, "2 saattir kar temizlemeye çalışıyorum. Her kar yağdığında halimiz bu. Belediyenin daha hızlı hareket edebilmesi için çatıdaki karı temizleyip yardımcı olmaya çalışıyoruz." dedi.

Vedat Aksu ise "Her kar yağışından sonra çatılarımızı böyle temizliyoruz. Damlamasını engellemeye çalışıyoruz. Yoldan geçen vatandaşların tehlike yaşamasını istemiyoruz." diye konuştu.

Yoğun kardan dolayı ara sokakların kapandığını, hayatın olumsuz etkilendiğini dile getiren Abdulbaki Sancar da "Esnaf arkadaşlarla el ele vererek çatıları temizliyoruz. Bu sayede karla mücadele ekiplerinin yolları daha rahat açmasına yardımcı oluyoruz." ifadelerini kullandı.