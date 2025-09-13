Haberler

Yüksekova'da İş Kazası: 21 Yaşındaki Operatör Hayatını Kaybetti

Yüksekova'da İş Kazası: 21 Yaşındaki Operatör Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, bakım yaptığı iş makinesi ile bir kamyon arasında sıkışan 21 yaşındaki operatör Servet A. yaşamını yitirdi. Olay, bir kum şantiyesinde meydana geldi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iş makinesinin bakımını yaparken kamyonun çarpması sonucu iki araç arasında sıkışan operatör hayatını kaybetti.

Esendere beldesi yolundaki bir kum şantiyesinde kullandığı kepçenin bakımını yapan 21 yaşındaki Servet A, kamyonun geriye manevra yapmasıyla iki araç arasında sıkıştı.

Olayı fark eden çalışanların ihbarı üzerine şantiyeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Servet A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Servet A'nın cenazesi, Yüksekova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ulaş Güven - Güncel
Yunan basınını da dize getirdik: Atılan manşetleri görmeniz lazım

Yunan basınını da dize getirdik: Atılan manşetleri görmeniz lazım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekin Mert Daymaz'dan banyodaki dans videosuna sert tepki: Kirli zihniyetlerinizi sorgulayın

Görüntüler sızdı, tepkilerin odağındaki ünlü isim sessizliğini bozdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.