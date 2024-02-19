Yüksekova'da İş İnsanı Eğitim Kurumları İçin Arazi Bağışladı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iş insanı Haşim Akın, ilçede yapılması planlanan eğitim kurumları için 10 bin 756 metrekarelik arazisini Milli Eğitim Bakanlığına bağışladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilikte düzenlenen törende, biri 7 bin 815, diğeri de 2 bin 931 metrekarelik arazilerin devrine ilişkin protokol, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz ve iş insanı Akın arasında imzalandı.

Planlanan projelerle ilgili Yılmaz'dan bilgi alan Çelik, hayırsever iş insanına kentin eğitimine sunduğu destekten dolayı teşekkür etti, protokolün hayırlı olması temennisinde bulundu.

Törende Yüksekova Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael ve İl Mili Eğitim Şube Müdürü Oktay Kızılkaya da hazır bulundu.