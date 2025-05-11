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Yüksekova'da İlkbahar Güzellikleri: Sarı Çiçeklerle Donatılan Tarlalar

Yüksekova'da İlkbahar Güzellikleri: Sarı Çiçeklerle Donatılan Tarlalar
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesi, bahar mevsiminde sarı çiçeklerle süslenerek görsel bir şölen sunuyor. Doğaseverler ve fotoğraf tutkunları bu muhteşem manzarayı keşfetmek için bölgeyi ziyaret ediyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde havanın ısınmasının ardından sarı çiçeklerle renklenen tarlalar güzel görüntüler oluşturdu.

Türkiye'nin en yüksek rakımdaki yerleşim yerlerinden Yüksekova'da, ilkbaharda doğanın canlanmasıyla araziler ve yüksek kesimler yeşilin tonlarına büründü.

Bir süre önce çiçek açan çiğdemlerle kaplanan ilçedeki tarım arazileri, şimdi de sarı çiçeklerle renklendi.

Zirveleri karla kaplı Cilo Dağları ve yeşeren arazilerle bütünleşen çiçekler, seyrine doyumsuz manzara oluşturdu.

Bölgeye gelen doğaseverler ve fotoğraf tutkunları, çiçeklere bürünen alanları gezdi, eşsiz manzarayı görüntüledi.

Doğa fotoğrafçısı Turan Koca, AA muhabirine, ilçedeki arazilerde değişik zamanlarda farklı çiçeklerin açtığını söyledi.

Ovanın açan çiçeklerle sarı renge büründüğünü belirten Koca, "Ortam harika. Çiçekler, karlı dağlar, yeşilin tonları... Biz de bu güzelliğin içindeyiz. Bugün yöresel kıyafetli arkadaşları ve ot toplayan kadınları görüntüledik. Bol bol fotoğraf çektik. Buradaki çiçekler yaklaşık 2 hafta kalıyor. Kuşlar da buraya geliyor. Bazı bölgelerde ters laleler de var. Buranın en güzel mevsimi ilkbahar. Birçok kişi gelip burada fotoğraf çekiyor. Burada doğal stüdyo oluşmuş." dedi.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
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