Üye Girişi
Haberler

Yüksekova'da İki Hükümlü Yakalandı

Yüksekova'da İki Hükümlü Yakalandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1'i İran uyruklu 2 hükümlü jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1'i İran uyruklu 2 hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kentin huzuru, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda aranan kişilere yönelik yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan İran uyruklu H.N ile "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek", "görevi yaptırmamak için direnmek", "tehdit" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından hakkında 6 yıl 1 ay hapis cezası bulunan K.A, Esendere beldesinde yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel

Yerel Haberler Uyuşturucu Yüksekova Güvenlik Politika Jandarma 3-sayfa hakkari Güncel Hukuk İran Suç

Bakım merkezindeki dehşete bakanlık el attı! Kurum avukatı alçaklığı bu sözlerle savundu

Bakanlık inceleme başlattı! Engelli çocuğa şiddeti kurum avukatı böyle savundu

 Çarpıcı detay ortaya çıktı! Ekipler dağ bayır Narin'i ararken aile üyeleri bakın neler yapmış

Ekipler dağ bayır Narin'i ararken aile üyeleri bakın neler yapmış

 Özgür Özel New York'ta duyurdu: Filistin'e gideceğim

Özgür Özel New York'ta duyurdu: Filistin'e gideceğim
Bu adamlara kaç yıl yeter! Karısının kanıyla yere 'Beni Ragıp' vurdu yazan cani koca uslanmadı

Karısının kanıyla yere 'Beni Ragıp' vurdu yazan cani koca uslanmadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş UEFA maçı ne zaman, bugün mü? GS PAOK maçı CANLI izle! Galatasaray PAOK maçı hangi kanalda, canlı nerede ve nasıl izlenir? Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? 6. Sezon ne zaman? Galatasaray PAOK maçı CANLI izle! (TRT 1 ŞİFRESİZ) Galatasaray PAOK maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Fenerbahçe UEFA maçı ne zaman, bugün mü? Kostic yok mu? Fenerbahçe Union Saint-Gilloise maçında Kostic neden yok? TRT 1 canlı maç izle! GALATASARAY PAOK CANLI izle! TRT 1 HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Bugünkü mü bugünki mi, nasıl yazılır? TDK'ya göre bugünkü mü bugünki mi? Tabii Spor canlı izle! (UEFA AVRUPA LİGİ) Tabii Spor ücretsiz donmadan HD canlı yayın linki Rigas RFS Galatasaray maçı ne zaman UEFA Avrupa Ligi? Galatasaray PAOK maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın PAOK maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });