Yüksekova'da İki Grup Arasında Taşlı Sopalı Kavga: 1 Yaralı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavada 1 kişi yaralanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan taşlı ve sopalı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yüksekova ilçesi Cengiz Topel Caddesi'nde meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
