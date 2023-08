Yüksekova'da her sene yakılan Nehil Sazlığı bu sene yeşerdi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin can damarı olan ve her sene yakılan Nehil Sazlığı bu sene yeşerdi. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile koruma altına alınan Nehil Sazlığı, her sene bilinmeyen bir nedenden dolayı yakılıyordu. Binlerce kuş türünün uğrak mekanı olan ve çevre köylerin hayvan otlama konusunda faydalandığı Nehil Sazlığı bu sene yeniden yeşillendi. Nehil Sazlığı'nın bu sene yeşerdiğini ifade eden Nevzat Alter, 'Malum burası her sene yakılıyordu. STK ve doğaseverlerin girişimiyle takip ve incelemeler sonrası nöbet tutuldu. Şükürler olsun burası bu sene iyi bir şekilde yeşerdi. Çünkü burası yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Bununla beraber çevre köyler hayvanlarını burada otlatıyorlar. Yani herkes buraya sahip çıksın, çünkü burası ilçenin can damarıdır' dedi.