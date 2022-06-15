Yüksekova'da hayran bırakan dolunay - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yüksekova'da hayran bırakan dolunay

İhlas Haber Ajansı - Metin Tek - Güncel
 - Güncelleme:

Yüksekova'da hayran bırakan dolunayHAKKARİ Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin semalarında kızıl rengiyle görülen dolunay, kendine hayran bıraktı.

Yüksekova'da hayran bırakan dolunay

HAKKARİ Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin semalarında kızıl rengiyle görülen dolunay, kendine hayran bıraktı.

Yüksekova semalarında görülen dolunayın bulutlarla birleşmesi, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kızıl rengiyle Cilo Dağlarının arkasında hakim bir şekilde duran dolunayın güzelliğini görenler, dolunayın o eşsiz görüntüsünü telefonlarına kaydettiler.

Dolunayın en büyük ve en güzel halini görme fırsatını yakaladıklarını ifade eden Hacı Turan Baran isimli vatandaş, "Yüksekova semalarında çıkan dolunay, bulutlarla beraber muazzam bir görüntü sundu. Her gün farklı boyutta ve farklı güzellikle seyrediyorduk. Bugün ise dolunayın en büyük halini izledik. Muazzam bir güzellik zevki veriyor. Kızıl ve dev haline hayran bırakıyor. Doyasıya izleme keyfini yakaladık. En güzel tarafının ise akşam saatlerinde Cilo Dağlarının arkasında batması olduğunu diyebiliriz" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Metin Tek - Güncel

Yüksekova Hakkari Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title