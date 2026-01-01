Yüksekova'da araçlar kara gömüldü, 177 yerleşim yerinin yolu kapalı

YÜKSEKOVA'DA HALI SAHANIN ÇATISI KAR NEDENİYLE ÇÖKTÜ

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Esenyurt Mahallesi'nde bulunan halı sahanın çatısı, üzerinde biriken kar kütlesini taşıyamayınca çöktü. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda, halı sahada maddi hasar meydana geldi.

Yaşar KAPLAN YÜKSEKOVA(Hakkari),