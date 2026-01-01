Yüksekova'da araçlar kara gömüldü, 177 yerleşim yerinin yolu kapalı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir halı sahanın çatısı, kar kütlesini taşıyamayarak çöktü. Olayda ölen veya yaralanan olmadı, ancak maddi hasar meydana geldi.
YÜKSEKOVA'DA HALI SAHANIN ÇATISI KAR NEDENİYLE ÇÖKTÜ
Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Esenyurt Mahallesi'nde bulunan halı sahanın çatısı, üzerinde biriken kar kütlesini taşıyamayınca çöktü. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda, halı sahada maddi hasar meydana geldi.
Yaşar KAPLAN YÜKSEKOVA(Hakkari),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel