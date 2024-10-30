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Yüksekova'da Hakkında 23 Yıl Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı

Yüksekova'da Hakkında 23 Yıl Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama' suçundan 23 yıl 2 ay hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı, aranan kişilerin yakalanması için yürüttüğü çalışmalarda bu hükümlüyü gözaltına aldı ve cezaevine teslim etti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hakkında 23 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kentte aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Ekiplerce Yeniköprü Jandarma Kontrol Noktası'nda yapılan kontrollerde, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan 23 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen İ.I. gözaltına alındı.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel

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