Yüksekova'da güneşin kızıl rengi görsel şölen sundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yüksekova'da güneşin kızıl rengi görsel şölen sundu

İhlas Haber Ajansı - Metin Tek - Güncel
 - Güncelleme:

Yüksekova'da güneşin kızıl rengi görsel şölen sundu Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gün batımına yakın güneşin kızıl rengi ve bulutların içinde şehre yansıttığı ışınlar görsel şölen sundu.

Yüksekova'da güneşin kızıl rengi görsel şölen sundu

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gün batımına yakın güneşin kızıl rengi ve bulutların içinde şehre yansıttığı ışınlar görsel şölen sundu.

Yüksekova ilçesinde akşama doğru Cilo dağlarının üzerinde bulutlarla birleşen güneşin kızıl rengi, şehre yansıtan ışınlarıyla hayran bıraktı. Gün batımına yakın ilçesinin yüksek kesimlerinin üzerine inen ve güneşin bulutlar arasında yansıyan ışınları görenleri mest ederken, şehre ise farklı bir güzellik kattı. Güneşin kızıl rengini ve bulutlarla iç içe yansıyan güzelliği gören bazı vatandaşlar hemen o güzel anı ölümsüzleşmek için doyasına resim çekti. Bazen olduğu yerden muazzam güzelliklerinin çıktığını ifade eden Cami İnce isimli vatandaş, "Akşam üşü arkadaşlarla geziyorduk. Cilo dağlarına yakın olduğumuz o güzelliğini hemen fark ettik. Özellikle bulutlar arasında güneşin ışınları ve ardında gün batımı ile kızıla bürünen bulutlar hayran bıraktı. Bizde o anın resimlerini çektik" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Metin Tek - Güncel

Yüksekova Hakkari Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title