Yüksekova'da Gümrük Kapısı'na Operasyon: 31 Kişi Gözaltına Alındı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Esendere Gümrük Kapısı'na operasyonda suç örgütü kurup, rüşvet ve göçmen kaçakçılığı yaptıkları suçlamasıyla 7'si polis, 8'i gümrük muhafaza memuru 31 kişi gözaltına alındı.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesindeki Esendere Gümrük Kapısı'na operasyonda suç örgütü kurup, rüşvet ve göçmen kaçakçılığı yaptıkları suçlamasıyla 7'si polis, 8'i gümrük muhafaza memuru 31 kişi gözaltına alındı.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Yüksekova'nın İran'a açılan Esendere Sınır Kapısı'na yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 'Esendere-1' adı verilen operasyonda, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek', 'Örgüt faaliyetleri çerçevesinde rüşvet', 'Göçmen kaçakçılığı', 'Resmi belgede sahtecilik', '5607 sayılı kanuna muhalefet ve zimmet' suçlarından 7'si polis, 8'i gümrük muhafaza memuru 31 kişi gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen yüksek miktarda TL, döviz ve ziynet eşyası ele geçirildiği belirtilirken, soruşturma sürdürülüyor.