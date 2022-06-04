Yüksekova'da görülen hilal güzelliğiyle kendine hayran bıraktı - Haberler

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Yüksekova'da görülen hilal güzelliğiyle kendine hayran bıraktı

İhlas Haber Ajansı - Metin Tek - Güncel
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Yüksekova'da görülen hilal güzelliğiyle kendine hayran bıraktı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çıkan hilal kendine hayran bıraktı.

Yüksekova'da görülen hilal güzelliğiyle kendine hayran bıraktı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çıkan hilal kendine hayran bıraktı.

Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde kızıl renginde büyük bir şekilde dağların üzerinden çıkan hilal, ilçeye ayrı bir güzellik kattı. Kızıl rengiyle dağların üzerinde hakim bir şekilde duran hilal, güzelliğiyle görenleri kendine hayran bıraktı. Hilalin kızıl rengine hayran kalan Ferhat Yılmaz, "İlk kez bu kadar net görüyorum. Muazzam bir görüntü. Kesinlikle hayran kaldım, hiç bitmesin bu manzara. Doyasıya bakma fırsatımız oldu" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Metin Tek - Güncel

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