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Yüksekova'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 12 şüpheli gözaltına alındı

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yapan 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda yapılan aramalarda ise büyük miktarda para, silah ve tıbbi ilaç ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "göçmen kaçakçılığı" suçunu işleyenlerin yakalanması amacıyla ilçede belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı, yapılan aramalarda 8 bin 880 avro, 16 bin 990 dolar, 22 bin 400 lira, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ile şarjör, 59 bin 199 tıbbi ilaç ele geçirildi.

Şüpheliler hakkındaki adli işlemler sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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