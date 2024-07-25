Yüksekova'da gezgin arıcılar yaylalarda bal hasadına başladı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde zengin floraya sahip yaylalar, kış mevsimini sıcak bölgelerde geçiren gezgin arıcıları ağırlıyor.

Ordu'dan gelerek ilçenin Suüstü köyü yaylasında arıcılık yapan Musa Tokcan, bu sene balda iyi verim beklediklerini söyledi.

35 yıldır arıcılık yaptığını anlatan Tokcan, "Yaklaşık 40 gündür buradayım. 400 arı kovanım var. Nasip olursa 20 Ağustos'ta hasada başlayacağız. Bu sene iklim şartları, flora iyi. Kaliteli ve iyi verim bekliyoruz." dedi.