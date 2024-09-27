Yüksekova'da Filistin İçin Kermes Düzenlendi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Filistin yararına kermes düzenlendi.

İlçedeki sivil toplum kuruluşları, Gençlik Merkezi ve Kızılay işbirliğiyle 15 Temmuz Şehitleri Parkı'nda açılan kermese ilçe sakinleri ilgi gösterdi.

Kadınların evlerde hazırladıkları yemekler, yaptıkları hediyelik eşyalar ve diğer malzemeler kermeste satışa sunuldu.

İHH İnsani Yardım Vakfı temsilcisi Eşref Atsız, yaptığı açıklamada, Gazze'deki kardeşlerine yardım edebilmek amacıyla kermes düzenlediklerini söyledi.

İHH öncülüğünde yapılan kermese Kızılay, Gençlik Merkezi ve sivil toplum kuruluşlarının destek verdiğini belirten Atsız, kermesin hayırlara vesile olmasını diledi.