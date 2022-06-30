Yüksekova'da et yiyen 'Sarıkız' örümceği görüntülendi

HAKKARİ Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde et yiyen 'Sarıkız' isimli örümcek görüntülendi.

Yüksekova ilçesinde 'Gezgin Öğretmen' olarak tanınan Ümit Bartın, doğayı gezerken ölümcül olan zehirli 'Sarıkız' örümceğiyle karşılaştı. Öğretmen Bartın, büyüklüğüyle ve sarı rengiyle hemen kendini belli eden 'Sarıkız'ı kayda aldı. Havaların sıcak olmasıyla bölgede her türlü hayvan kendini gösterdiğini ifade eden Ümit Bartın, "Yüksekova'nın Kuruköy bölgesinde ovayı gezerken karşılaştığım birçok böceğin yanında tam yol kenarında büyük bir örümceğin ilerlediğini gördüm. Bu örümcek, Türkiye'nin daha çok Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde bulunan 'Sarıkız' dediğimiz ölümcül zehri olan örümcek türüydü. O anda ineklerini orada otlatan yaşlı bir amcaya da durumu belirttim. Aldığım değneği örümceğe yaklaştırdım. Örümcek saldırgan haliyle karşılık vermeye başladı. Zehirli 'Sarıkız' örümceği bir metreye kadar zıplayabiliyor ve tehdit olarak gördüğü canlıya zarar verebiliyor. Ben de bu düşünceyle ve korkarak tam olarak yaklaşamadım. Örümceğin etle beslendiğini ve sıcak topraklarda 'çöl örümceği' olarak da bilindiğini ve etrafa tehlike saçtığının farkındaydım. En sonunda yolun kenarında bitkilerin arasına karışarak gözlerden kayboldu. Özellikle köy halkının bu örümcekler konusunda çok çok dikkat etmelerini önemle belirtmek istiyorum" dedi.