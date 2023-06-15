Üye Girişi
Haberler

Yüksekova'da Esendere-1 Operasyonu: Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

Güncel Haberler

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen Esendere-1 Operasyonu'nda aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Yüksekova'da Esendere-1 Operasyonu: Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

HAKKARİ Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen Esendere-1 Operasyonu'nda aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde 'Esendere-1 Operasyonu' çerçevesinde çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Çok sayıda kamu görevlisinin de bulunduğu organize suç şebekesine yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Yüksekova Esendere Hakkari Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title