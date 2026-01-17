Haberler

Bebek ve engelli arabalarının geçişi için, refüjdeki buzları kürekle temizledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Sefer Ürek, buzlanma nedeniyle geçiş zorluğu çeken bebek arabaları ve engelli bireyler için refüjlerdeki buzları temizledi.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, yük taşımacılığı yapan Sefer Ürek (47), refüjde oluşan buzları kürekle temizledi. Ürek, "Bebek ve engelli arabaları geçemiyordu, ben de buzları kırıp, temizledim" dedi.

Yüksekova'da etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklıklarının düşmesiyle ilçe genelinde kaldırımlarda yoğun buzlanma ve kar yığını oluştu. Buzlanma nedeniyle özellikle yayalar, bebek arabası kullanan aileler ve engelli bireyler, günlük yaşamda zorluk çekti.

İlçede 3 tekerlekli bisikletiyle yük taşımacılığı yapan Sefer Ürek ise Cengiz Topel Caddesi'nde refüj ve kaldırım girişlerinde oluşan buzları kürekle kırıp temizledi. Ürek, bu sayede bebek arabaları ve engelli bireylerin tekerlekli sandalyelerinin rahatça geçilebilmesini sağladı. Çevredekilerin takdirini kazanan Ürek, "Yaya yolunda oluşan buzları kıran veya temizleyen olmayınca özellikle bebek arabaları ve engelli arabaları geçemiyordu. Ben de kürekle buzları kırıp temizledim. Bu şekilde bebek arabası ve engellilerin tekerlekli sandalyeleriyle geçmesini sağladım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Modern zaman vebası' deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz

"Modern zaman vebası" deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı

Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı
3 gol ofsayta takıldı! Manchester United derbide City'yi sahadan sildi

3 gol ofsayta takıldı! İşte dev derbinin galibi
İnanılmaz son! 90+6'da öne geçen Manisa FK üstünlüğünü koruyamadı

İnanılmaz! 90+5'te 1-1 olan maçın skorunu duyanlar inanamıyor
Vatandaş, camide çektiği görüntüyü 'Ne yazacağımı bilmiyorum' notuyla paylaştı

Camide çektiği görüntüyü "Ne yazacağımı bilmiyorum" notuyla paylaştı
Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı

Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı
Oto bakım servisinde korkunç olay: 2 genç ölü bulundu

Oto bakım servisinde sır ölümler! Bulgular o ihtimale işaret etti
Seçimlerden sonra muhalefet lideri helikopterle kaçırıldı! Nerede olduğu bilinmiyor

Ülke şokta! Muhalefet lideri helikopterle kaçırıldı