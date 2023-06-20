Yüksekova'da düzenlenen operasyonda 13 kişi tutuklandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen 'Esendere-1' operasyonunda gözaltına alınan 33 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Aralarında polis ve gümrük muhafaza memurlarının da bulunduğu şüphelilerin suçlamaları arasında örgüt faaliyetleri, rüşvet, göçmen kaçakçılığı ve resmi belgede sahtecilik yer alıyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 15 Haziran'da düzenlenen "Esendere-1" operasyonunda gözaltına alınan aralarında polis ve gümrük muhafaza memurlarının da bulunduğu 33 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Yüksekova Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 33 şüpheliden 3'ü ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 30'u adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden, aralarında polis ve gümrük muhafaza memurlarının da bulunduğu 13 kişi çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 16'sı savcılık ifadelerinin ardından biri de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 15 Haziran'da 37 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

"Esendere-1" adı verilen operasyonda "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek", örgüt faaliyetleri çerçevesinde rüşvet", "göçmen kaçakçılığı", "resmi belgede sahtecilik", 5607 sayılı kanuna muhalefet ve zimmet" suçlarından, aralarında 7 polis ve 8 gümrük muhafaza memurunun da bulunduğu 33 şüpheli gözaltına alınmış, suçta elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda döviz, Türk lirası ve ziynet eşyası ele geçirilmişti.