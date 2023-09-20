Yüksekova'da Dron Destekli Torbacı Operasyonu

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde polis ekipleri dron destekli torbacı operasyonu düzenledi.

Yüksekova ilçesinde torbacı diye adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Dron destekli operasyona 70 polis katılırken, uyuşturucu satıcılarının kaldığı metruk evler tek tek kontrol edildi. Kontrollerde uyuşturucu, kurusıkı tabanca ve iş yerlerinden çalınan birçok malzeme ele geçirildi. Uyuşturucu satıcılarının kullandıkları metruk evler ise Yüksekova Belediyesi'ne ait iş makinaları tarafından yıkıldı. Polis ekipleri tarafından yakalanan uyuşturucu satıcıları ile ilgili adli ve idari işlem yapıldı. (DHA)