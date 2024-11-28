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Yüksekova'da Dondurucu Soğuklar Hayatı Durdurdu

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dondurucu havalar nedeniyle araçlar donarken, evlerin çatılarında yarım metreyi bulan buz sarkıtları oluştu. Soğuk hava ve kar yağışı, özellikle sabah saatlerinde vatandaşların günlük yaşamını zorlaştırdı.

Yüksekova buz kesti: Araçlar dondu, buz sarkıtları yarım metreyi buldu

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dondurucu havaların etkisiyle araçlar tamamen donarken, evlerin çatılarında ise yarım metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.

İlçede etkili olan kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Kar yağışından sonra ilçede başlayan dondurucu soğuklar hayatı durma noktasına getirirken, ilçe adeta buz kesti. Soğuklar nedeniyle araçlar tamamen donarken, yerler buz pistine döndü. Evlerin çatılarında yarım metreyi bulan buz sarkıtları oluşurken, ilçenin etrafını saran dağlar ise karla kaplandı.

Sabah saatlerinde araçlarını çalıştırmak isteyen vatandaşlar, buz tutan camlarını açmak için uzun uğraş verdiler. Arabanın ön camını açmak için uğraş verdiğini belirten sürücü Bahri Onaylı, "Her sabah okul taşımacılığı yapıyorum. Bugün aracımı zor çalıştırdım. Ön camı tamamen buz tutmuş. Açmak için bez ve sert cisim kullanarak ancak açabildim. Sabah saatlerinde oldukça dikkat etmek lazım. Artık kış tamamen başladı ve sert geçecek gibi görünüyor" dedi.

Yüksekova'da Dondurucu Soğuklar Hayatı Durdurdu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK - Güncel
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