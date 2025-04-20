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Yüksekova'da Domuz Sürüsü Görüntülendi

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir vatandaş tarafından kaydedilen domuz sürüsü, bölgede yaşayan çiftçilerin endişelerini artırdı. Domuzların tarım arazilerine zarar vermesi, çiftçiler için risk oluşturuyor.

Yüksekova'da domuz sürüsünü kayıt altına aldı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir vatandaş tarafından domuz sürüsü görüntülendi.

İlçede yaz-kış doğanın yabani hayatı ara ara kameralara yansırken, vatandaş kurallarına karşı zarar verilmemesi konusunda da uyarılarını sürdürüyorlar.

Son olarak ilçenin Armutdüzü köyün mevkiinde domuz sürüsü görüntülenirken, sürünün bir süre yol kenarında ilerleyip dağlık alana yöneldikten sonra gözden kaybolduğu kaydedildi.

Bölgede yaşayan çiftçiler, domuzların zaman zaman tarım arazilerine ve ekili alanlara zarar verdiğini dile getirdi. Sürü halinde dolaşan hayvanların gece ortaya çıkması, hem sürücüler hem de çiftçiler açısından risk oluşturabiliyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK - Güncel
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